В Москве из оружейных магазинов исчезли патроны для «травматики»

В Москве из оружейных магазинов исчезли патроны для травматического оружия. Владельцы магазинов получили негласное распоряжение от МВД. Официально поводом стала пересертификация, начавшаяся в рамкам принятых поправок к Закону об оружии.



Дефицит боеприпасов, по мнению экспертов, связан с попыткой полиции уменьшить количество перестрелок на улицах. Поправки к Закону об оружии вступили в силу еще летом, но только сейчас стрелки стали ощущать их последствия. С прилавков исчезли самые ходовые боеприпасы к «травматике» - 9 мм патроны мощностью 50-90 Дж. На вопрос, когда появятся боеприпасы, продавцы отвечают: «Настроение у силовиков такое, чтобы ограничить травматику или запретить совсем», передает Взгляд.ру.