Оппозиция намерена провести акцию протеста на Красной площади в день выборов в Государственную Думу - 4 декабря. Сторонники оппозиции проведут гражданский сход под лозунгом "Народ против незаконных выборов".



Об этом заявил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. По словам оппозиционера, соответствующее уведомление будет направлено в мэрию Москвы. "Подробный сценарий проведения схода будет объявлен дополнительно в зависимости от реакции московских властей", - заявил лидер "Левого фронта". "Акция будет носить гражданский, непартийный характер", - цитирует Удальцова Интерфакс. Красная площадь является особо охраняемым объектом, безопасность которого осуществляет Федеральная служба охраны (ФСО).