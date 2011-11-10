С космической станцией "Фобос-Грунт" российские специалисты провели, как минимум, два сеанса связи, которые состоялись в ночь с 9 на 10 ноября, о результатах сеансов пока не известно.



Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в космической отрасли.



Напомним, космическая станция "Фобос-Грунт" стартовала в космос на борту ракеты-носителя "Зенит" 9 ноября в 0:16 по московскому времени. Полет проходил штатно, однако после отделения от ракеты и выхода на опорную орбиту у аппарата не сработали маршевые двигатели, которые должны были вывести станцию на траекторию к Марсу.



Глава Роскосмоса Владимир Поповкин заявил после обнародования информации о неполадках на "Фобос-Грунте", что у российских инженеров для перепрограммирования системы есть три дня, в течение которых аккумуляторные батареи будут работать на борту станции. Позже Федерально космическое агентство сообщило, что по новым расчетам заряда в батареях хватит на две недели.