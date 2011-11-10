Глава ФСИН: Колонии не должны превращаться в санатории
10 ноября 2011, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер указал на недопустимость чрезмерного комфорта в исправительных учреждениях. В ходе реформ колонии не должны становиться санаториями.
Такое заявление Реймер сделал в Красноярском крае при посещении Канской воспитательной колонии (город Канск), которая участвует в эксперименте по созданию воспитательных центров. Реакция главы ФСИН была вызвана тем обстоятельством, что после реконструкции корпус воспитательной колонии стал "больше похож на хорошую гостиницу, здесь забыли оборудовать решетки на окнах и сделать металлические запираемые двери".