Глава ФСИН: Колонии не должны превращаться в санатории

Глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер указал на недопустимость чрезмерного комфорта в исправительных учреждениях. В ходе реформ колонии не должны становиться санаториями.



Такое заявление Реймер сделал в Красноярском крае при посещении Канской воспитательной колонии (город Канск), которая участвует в эксперименте по созданию воспитательных центров. Реакция главы ФСИН была вызвана тем обстоятельством, что после реконструкции корпус воспитательной колонии стал "больше похож на хорошую гостиницу, здесь забыли оборудовать решетки на окнах и сделать металлические запираемые двери".