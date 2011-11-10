Власти Казани хотят увеличить количество парковочных мест

Власти Казани намерены за два года на четверть увеличить число парковочных мест для ликвидации заторов на дорогах. До конца 2011 года в столице Татарстана появится 12 тыс. новых парковочных машино-мест.



Кроме того, к концу 2013 года власти намерены построить еще 26 тысяч мест. Как заявил мэр города Ильсур Метшин, основная задача казанских властей - "это организация цивилизованных парковок". На сегодняшний день в Казани на 300 тыс. зарегистрированных автомобилей приходится чуть более 150 тыс. мест на санкционированных стоянках, передает РБК.