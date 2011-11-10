Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов ОВД с праздником

10 ноября российские полицейские впервые отмечают свой новый профессиональный праздник, который после реформы ведомства стал называться Днем сотрудника органов внутренних дел - ранее праздник назывался День милиции.

Президент России Дмитрий Медведев утром в четверг поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении президента отмечается, что "МВД является важнейшим государственным институтом, обеспечивающим надёжную защиту демократических прав и свобод наших граждан. В ходе масштабного реформирования системы органов внутренних дел образована полиция, прошла внеочередная аттестация сотрудников, повысились требования к их профессиональной подготовке, моральному облику и качеству работы."

Приоритетными задачами полицейских Медведев в поздравлении назвал "борьбу с криминалом и коррупцией, жёсткое противодействие экстремизму, обеспечение транспортной безопасности."