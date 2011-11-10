Президент РФ поздравил сотрудников правоохранительных органов в Twitter

Президент России Дмитрий Медведев поздравил в четверг сотрудников полиции с первым профессиональным праздником, он отметил, что преобразования в министерстве внутренних дел РФ будут продолжены.



В своем микроблоге в Twitter глава российского государства написал: "Сегодня день сотрудника МВД. Поздравляю! Преобразования в МВД будут продолжены. Они нужны и нашему обществу, и самой полиции".



Напомним, Дмитрий Медведев подписал Закон "О полиции", тем самым, образовав из милиции полицию. В органах правопорядка была проведена внеочередная переаттестация, в ходе которой для дальнейшей службы были отобраны лучшие сотрудники правоохранительных органов. В России в результате реформы личный состав органов внутренних дел был сокращен на 22 процента.