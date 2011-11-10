Мать летчика российской компании, осужденного в Таджикистане, молится на МИД

Таджикистан грубо нарушил международные обязательства в деле летчика Владимира Садовничего, не поставив в известность о его задержании российские власти, заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров. МИД Эстонии борется за судьбу Алексея Руденко.



Летчики Владимир Садовничий и Алексей Руденко были задержаны сотрудниками национальной безопасности Таджикистана в марте 2011 года. Пилоты совершили вынужденную посадку в аэропорту Курган-Тюбе. Садовничего и Руденко арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы, нарушении правил международных полетов и контрабанде. 8 ноября таджикский суд признал российского пилота и его коллегу из Эстонии виновными по всем статьям и приговорил обоих к 8,5 годам лишения свободы.

МИД Эстонии заявил, что вместе с Евросоюзом и Россией будет искать приемлемое решение по делу осужденных и добиваться Руденко для отбывания наказания на родине.«У эстонских граждан, которые отбывают наказание в тюрьмах третьих стран, есть возможность отбывать наказание в Эстонии, если об этом существует соответствующее соглашение между странами», - говорится в заявлении МИД Эстонии.



Мать Алексея Руденко Лийви Руденко в интервью Первому каналу заявила: "Мне уже 78 лет, еще восемь с половиной. Я не доживу до этого возраста и больше никогда не увижу своего сына. Я боюсь этого. И поэтому вся надежда на Министерство иностранных дел Эстонии. Я думаю, что найдутся и в Таджикистане разумные люди".

Россия возмущена приговором двум летчикам в Таджикистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим таджикским коллегой Хамрохоном Зарифи.