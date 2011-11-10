Глава МВД Р. Нургалиев поздравил полицейских с профессиональным праздником

Министр внутренних дел Рашид Нургалиев поздравил полицейских с профессиональным праздником. Глава МВД уверен, что большинство полицейских преданы своему долгу, верны присяге и служат своему народу.



Министр отметил, что "даже в этот день, в свой профессиональный праздник, они самоотверженно несут нелегкую службу по защите прав и свобод граждан". "Каждый сотрудник должен хранить в своем сердце слова присяги: Служа закону - служу народу. Однажды дав торжественную клятву, мы обязаны следовать ей до конца. И таких, преданных долгу, в российской полиции большинство", - заявил Рашид Нургалиев в обращении к сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.

