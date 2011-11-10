День сотрудника органов внутренних дел отмечают стражи правопорядка

В четверг стражи правопорядка отмечают свой профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел, с 1962 года 10 ноября праздновалось как День милиции.



После того, как президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о Дне сотрудника органов внутренних дел - федеральный закон "О полиции", стражи правопорядка отмечают свой профессиональный праздник в новом статусе, в статусе полицейских, но праздник, как и раньше, отмечается 10 ноября.



Прародительницей современной милиции, а теперь уже и полиции, считают службу охраны общественного порядка, которая была создана в 1715 году по указу Петра I. Главную задачу новой структуры государь сформулировал весьма лаконично: "Честь в служении Отечеству". Эти слова до сих пор остаются девизом сотрудников правоохранительных органов. Тогда же в Санкт-Петербурге была образована главная полицейская канцелярия.



В ходе буржуазно-демократической революции 1917 года Петроградское губернаторское управление полиции захватили восставшие, все полицейские участки были ими сожжены. И только спустя восемь месяцев для охраны общественного порядка была создана рабочая милиция постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР. До 1931 года милиция находилась в ведении местных советов, затем она перешла в структуру Наркомата внутренних дел, а с 1946 года служба вошла в состав союзно-республиканского МВД СССР, а затем перешла в МВД России.



Накануне профессионального праздника глава МВД России Рашид Нургалиев сообщил, что в текущем году российские полицейские раскрыли более 1 миллиона преступлений, почти четверть из которых тяжкие и особо тяжкие, в том числе 50,4 тысяч преступлений прошлых лет. Глава МВД также отметил успехи в борьбе с организованной преступностью: сотрудники МВД установили свыше 10 тысяч подозреваемых в преступлениях, совершенных в составе преступных групп и сообществ, расследовали уголовные дела по 22 тысячам фактам незаконного оборота оружия. "Наша работа, работа по защите жизни граждан, всегда была связана с риском. К сожалению, мы продолжаем нести невосполнимые потери - в этом году погибли 230 наших офицеров. И мы склоняем голову перед подвигом наших товарищей", - цитирует Рашида Нургалиева ИТАР-ТАСС.



Президент РФ Дмитрий Медведев ранее подчеркнул, что в рамках реформирования МВД сделаны довольно существенные шаги, "но это только первые шаги. Значительная часть работы - еще впереди, в том числе работы по общему улучшению атмосферы в министерстве, оптимизации структуры и по выполнению всех основных задач, возложенных на министерство".