В Бурятии на озере Байкал произошло землетрясение

В Главном управлении МЧС по Бурятии сообщили, что в республике на озере Байкал произошло землетрясение, в среду сейсмологи зарегистрировали там подземный толчок силой в 3,6 баллов по шкале Рихтера.



Сотрудник управления МЧС сообщил: "Сейсмособытие с магнитудой 3,6 балла произошло в акватории озера на территории Бурятии. По предварительным данным, никто не пострадал".



По словам представителя управления, толчки также ощущались в городе Иркутске: "Сейсмособытие ощущалось и в городе Иркутске, там магнитуда толчков составляла 2-3 балла, предварительно жертв и разрушений там также нет".