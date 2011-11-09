Строительство ЦКАД в Подмосковье потребует вырубки 2 тыс. га леса

В Подмосковье в результате строительства Центральной кольцевой автодороги будет вырублено около двух тысяч гектаров лесных угодий. Основная задача ЦКАД - перераспределение грузовых потоков, идущих с востока на запад и с юга на север.



Как сообщил первый заместитель председателя правления "Росавтодора" Сергей Кельбах, строители старались минимизировать ущерб окружающей среды. "Но все-таки пострадает 0,1% всех лесных угодий", - сказал Кельбах на общественных слушаниях в среду, передает Интерфакс. В июле 2011 года об ускорении решения вопросов по строительству ЦКАД заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.



