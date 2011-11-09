Следователи ждут на допрос Юрия Лужкова

Следователи ждут на допрос бывшего мэра столицы Юрия Лужкова по делу Банка Москвы. От Лужкова ждут пояснений по ряду вопросов, связанных с выкупом правительством Москвы в 2009 году допэмиссии акций банка.



По версии МВД позже банк направил на кредитование ЗАО "Премьер Эстейт" большую часть полученных от правительства Москвы денежных средств (около 13 миллиардов рублей ), передает РИА Новости. Ранее стало известно о том, что Юрий Лужков вернулся в Россию и 15 ноября намерен явиться на допрос к следователю по делу Банка Москвы. При этом 26 октября в МВД России предупреждали, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков и его жена Елена Батурина могут быть объявлены в международный розыск, если они на допрос не явятся.