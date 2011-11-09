Роспотребнадзор: Вступление в ВТО не снимает запрета на грузинское вино

Присоединение России к Всемирной торговой организации не приведет к автоматической отмене запрета на поставки вина и минеральной воды из Грузии. «Автоматом это ничего не открывает», - заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.



По его словам, останутся легитимные законы и механизмы, которые будут "давать основания требовать поставок на российский рынок качественной и отвечающей всем требованиям продукции". Ранее стало известно о том, что министр сельского хозяйства Грузии Заза Горозия заявил, что не запрещал производителям вино-водочной продукции вывозить ее в Россию. При этом грузинский чиновник отметил, что он предупредил о том, что российский рынок чреват неприятностями.