Молодые российские бизнесмены на долгий бизнес пока не рассчитывают

Опросы молодых российских бизнесменов показывают: большинство из них высказывают сомнения относительно перспектив развития предпринимательства в стране и поэтому, начиная свой бизнес, не планируют им заниматься постоянно.

Об этом речь шла на состоявшемся в ТПП РФ «круглом столе», на котором обсуждались актуальные вопросы развития и поддержки молодежного предпринимательства в России.

Мероприятие было организовано в рамках подготовки к V Национальному экономическому саммиту «Россия: молодежь и предпринимательство» (состоится 16-17 ноября в Российском экономическом университете им. Плеханова).

Председатель экономического саммита Михаил Грин выступил с презентацией, в которой были представлены стимулы и причины выбора молодежью предпринимательства, названы необходимые меры поддержки молодых бизнесменов и институты, от которых эта поддержка должна исходить.

По мнению Михаила Грина, следует «смотреть не на то, каких расходов требует развитие молодежного предпринимательства, а на то, что это уже дает и даст в будущем. В противном случае, то есть если молодежь не будет приходить в бизнес, нет смысла говорить о потенциале предпринимательства завтрашнего дня!»

«Вообще я считаю, что идея развития молодёжного предпринимательства имеет право стать и должна стать одной из национальных идеей», - заявил Михаил Грин.

Депутат Госдумы ФС РФ Иван Грачев, участвовавший в работе «круглого стола», порадовался, что «многие молодые предприниматели делают ставку на инновационный бизнес».

«Страна катится в «сырьевом направлении», российский вклад в «интеллектуальную копилку» мира минимален, поэтому надо разворачиваться в сторону инноваций», - пояснил он.

По статистике, молодежное предпринимательство чаще всего выбирает следующие сферы: торговля, строительство, информационные технологии, транспорт.

Сегодня многие молодые нередко предпочитают бизнес в сфере технических инноваций, забывают, что возможны также инновации в гуманитарной сфере, и заниматься ими интересно и престижно, заявил, ссылаясь на собственный успешный опыт, один из молодых предпринимателей. Была затронута также тема создания инфраструктуры для ведения бизнеса - с этим в стране ситуация плохая, намного хуже, чем развитых странах.

Вице-президент ТПП РФ Александр Захаров пообещал от имени своей организации активнее поддерживать молодых бизнесменов. Молодые люди, ориентированные на предпринимательство, должны иметь возможность реализовать себя в России, в противном случае их мозги будут работать на благо других стран, подчеркнул он. Кстати, при одном из комитетов палаты в этом году стал работать подкомитет по развитию молодежного предпринимательства, отметил Александр Захаров и предложил подумать и сформировать предложения для определения механизмов поддержки предпринимательства со стороны палаты.

Молодые предприниматели пообещали подумать и сформировать и, в свою очередь, предложили продолжить разговор также на дискуссионных площадках предстоящего в октябре экономического саммита.