Руководители федеральных телеканалов встретились с Патриархом Кириллом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял в своей рабочей резиденции руководителей федеральных телеканалов. На встрече велось обсуждение различных вопросов освещения деятельности РПЦ на телевидении.



Во встрече приняли участие генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор телекомпании "ТВ Центр" Александр Пономарев, главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков, генеральный директор телеканала "Спас" Игорь Мещан. Об этом сообщает сайт "Патриархия.ru". Также на встрече присутствовали гендиректор телеканала "Москва 24" Игорь Шестаков, глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев. В беседе с главой РПЦ также приняли участие декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, а также председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда.