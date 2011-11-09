При вступлении России в ВТО российское законодательство менять не придется

Глава комитета Госдумы по экономполитике Евгений Федоров заявил, что при вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) российское законодательство менять не придется.



Евгений Федоров пояснил, что "основные нормы в законодательстве мы уже полностью учли и по ним работаем внутри страны и при экспорте. Единственные возможные корректировки могут затронуть правительственные меры, связанные, например, с экспортными пошлинами, по графику, предусмотренному ВТО. Все остальное законами учтено".



По мнению депутата, вступление России в ВТО позитивно скажется на благосостоянии граждан, поскольку "это будет большой тренд на снижение цен в силу развития конкурентной среды. Он начинает действовать с момента вступления РФ в ВТО, а заметен будет на рынках в плане влияния на цены приблизительно через год-два. В инвестиционной политике его почувствуют чуть позже - через два-три года".



Также Евгений Федоров полагает, что вступление РФ в ВТО не окажет негативного влияния и на развитие автопрома, в частности, на работу предприятий по сборке иномарок, он подчеркнул, что "автомобильная отрасль у нас прикрыта соглашениями по ВТО, и мотивация для работы в России для зарубежных производителей не изменится", передает РИА Новости.