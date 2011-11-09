Президент РФ внёс поправки в закон о противодействии отмыванию доходов
9 ноября 2011, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дмитрий Медведев внёс поправки в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
На официальном сайте российского президента говорится, что данный Федеральный закон направлен на совершенствование механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Законом уточняются порядок осуществления внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности таких организаций по предоставлению информации в уполномоченный орган, а также сроки её предоставления.
Также Федеральный закон уточняет квалификационные требования, предъявляемые к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.
Кроме того, вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уточнение оснований привлечения к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Федеральный закон был принят Государственной Думой 21 октября 2011 года и одобрен Советом Федерации 26 октября 2011 года.