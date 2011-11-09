Президент РФ внёс поправки в закон о противодействии отмыванию доходов

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Дмитрий Медведев внёс поправки в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».



На официальном сайте российского президента говорится, что данный Федеральный закон направлен на совершенствование механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.



Законом уточняются порядок осуществления внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности таких организаций по предоставлению информации в уполномоченный орган, а также сроки её предоставления.



Также Федеральный закон уточняет квалификационные требования, предъявляемые к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.



Кроме того, вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уточнение оснований привлечения к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 21 октября 2011 года и одобрен Советом Федерации 26 октября 2011 года.