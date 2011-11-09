Суд отклонил иски Лужкова к Жириновскому

Иски бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому отклонены. Такое решение принял Савеловский суд Москвы. Лужков требовал взыскать с вице-спикера 3 млн рублей за высказывания о коррупции.



Судья Татьяна Адамова посчитала, что основания для удовлетворения исков экс-мэра отсутствуют, передает "Интерфакс". Решение суда можно обжаловать в течение 10 суток. Адвокат экс-мэра Алексей Мельников уже заявил о намерении подать кассационную жалобу в Мосгорсуд.



Ранее АН сообщали о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не намерен отказываться от своих обвинений в коррупции по отношению к бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.