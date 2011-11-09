Гособоронзаказ на 2012 год практически согласован - Иванов

Вице-премьер правительства Сергей Иванов заявил, что государственный оборонный заказ на 2012 год практически согласован, это позволит с 1 декабря 2011 года заключать контракты на 2012-2014 годы.



В среду в Северодвинске Сергей Иванов сказал, что "буквально через неделю-две на военно-промышленной комиссии мы рассмотрим проект гособоронзаказа на 2012-2013-2014 годы с тем, чтобы представить его на подпись к 1 декабря этого года".



Вице-премьер также рассказал, что 9 ноября подписаны крупные контракты на строительство подводных лодок, которые будут исполняться до 2016 года. В текущем году предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) получат свыше 10 миллиардов рублей, "а общая стоимость контрактов превышает сотни миллиардов", - цитируют Иванова Вести.ру.