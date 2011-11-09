Госдума предлагает праздновать День охотника и День рыболова

Госдума предлагает установить в России две новые праздничные даты - День охотника и День рыболова, в связи с этим подготовлен проект обращения к президенту РФ Дмитрию Медведеву.



Депутаты "Единой России" и ЛДПР предложили - отмечать День рыболова во второе воскресенье июля, а День охотника - во вторую субботу сентября.



В проекте обращения к президенту РФ говорится: "В РФ охота и рыболовство традиционно являются одними из самых любимых, массовых и социально значимых увлечений миллионов граждан. Практически для всего народа РФ охота и рыболовство являются традиционными занятиями на протяжении многих веков, а для отдельных коренных малочисленных народов и теперь остаются основными источниками существования".



В документе депутаты приводят данные общественных организаций, по которым в России числится более 3,5 миллиона охотников и около 20 миллионов рыболовов. В связи с этим депутаты просят президента РФ поддержать их инициативу, они уверены, что новые праздники будут способствовать сохранению, поддержке и развитию национальных традиций народов России, передает Интерфакс.