Госструктуры должны отвечать на электронные обращения граждан - Медведев

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что государственные структуры должны отвечать на электронные обращения граждан по фактам коррупции и неэффективного использования бюджетных средств.



На встрече со сторонниками-представителями сетевых сообществ Дмитрий Медведев сказал: "У нас не существует системы ответов на соответствующие обращения. Есть специальное законодательство, которое касается ответов на официальные обращения граждан, которые идут через почтовые ящики... Обсуждение же таких тем в блогах, обращения на электронные адреса - они не являются юридически обязывающими для государственных инстанций отвечать".



Президент РФ призвал подумать, какую правовую форму придать этой обратной связи: "У меня нет на это ответа. Но то, что на это придется давать ответ, - это однозначно, потому что иначе все попытки пробить эту стену будут заканчиваться отписками. А если будет право обратиться и обязанность ответить, в этом случае ситуация может быть несколько иной", - цитирует главу государства РИА Новости.



Глава государства отметил, что данный вопрос непростой, так как помимо жалоб и обращений госструктуры получают на свои электронные адреса массу спама, на который отвечать нет смысла.



Также Дмитрий Медведев отметил, что публикация информации о госзакупках в сети Интернет и работа блогеров изменили ситуацию в этой сфере к лучшему, "но ни у кого не должно быть эксклюзива. А то у нас появляются патентованные борцы с коррупцией, которым можно верить, а все остальные - это какие-то прокремлевские или недостаточно еще раскрученные".



Глава российского государства считает, что все подобные публикации являются следствием общей атмосферы нетерпимости к коррупции и нецелевому расходованию бюджетных средств: "Я не говорю, что все ваши публикации абсолютно точные. Все ошибаются, и блогеры ошибаются. Они не святые, наверное, иногда идет с перехлестом. Но возникла ситуация, когда практически любую трату могут заметить в самом отдаленном уголке страны. Это все-таки абсолютно благотворный факт. Я этому очень рад".