Сотрудники полиции изъяли контрафактную спортивную одежду в ТК «Крокус-Экспо»

Оперативники УМВД России по Красногорскому району выявили реализацию спортивных товаров, незаконно маркированных товарным знаком «BoscoSPORT» в одном из павильонов торгового комплекса «Крокус-Экспо», расположенного на 65 км МКАД.



В ходе проведения мероприятий по проверке поступившего заявления о возможной реализации спортивных товаров с явными признаками контрафактности, полицейские изъяли порядка 220 единиц различного спортивного обмундирования, на общую сумму свыше 170 000 рублей.



В настоящее время данная продукция отправлена на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении организатора торговли к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.