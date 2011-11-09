Собянин: Жители Москвы смогут сообщить о качестве работы властей в колл-центр

В Москве появится специальный колл-центр по обработке обращений от граждан. Жители столицы смогут оставить отзыв о работе городских властей всех уровней. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.



Выступая на пленарном заседании 6-го Московского гражданского форума "Общество и власть. Стратегия развития", градоначальник заявил: "В ближайшее время мы запустим колл-центр, в который будет поступать информация ото всех желающих о том, что происходит у них в районе, в их дворе, в их доме, какое отношение к тем, или иным задачам высказывают москвичи". Мэр отметил, что надеется на положительный эффект от данной системы, передает РИА Новости.



