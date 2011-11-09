Онищенко порекомендовал сделать прививки от кори перед поездками в Европу

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендовал соотечественникам привиться от кори перед поездками в страны Европы. Такое заявление главный санитарный врач России сделал в связи с участившиеся случаями заболевания корью.



"Рекомендация будет такая: если вы не привиты или ребенок не привит, и вы собираетесь ехать в Европу, особенно во Францию, то лучше привейтесь", - цитирует Онищенко Интерфакс. В Европе в последнее время было зафиксировано 25 тысяч случаев заболеваний корью. Половина из них пришлась на Францию. В 2011 году регистрировались и случаи завоза кори в Москву и в Европу.



