Минимальный размер пособий по безработице на 2012 год составит 850 рублей

Минимальный размер пособий по безработице на 2012 год составляет 850 рублей. Максимальный - 4,9 тысячи рублей. Такое решение приняло Правительство России, следует из постановления кабинета министров.



"В соответствии со статьей 33 закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»… установить на 2012 год минимальную величину пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 4900 рублей", — говорится в документе. Председатель российского Правительства Владимир Путин заявил о том, что уровень безработицы в России сократился и вышел на докризисный уровень.