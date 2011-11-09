Среди кандидатов в депутаты Госдумы нашли десятки бывших уголовников

В списках кандидатов в депутаты Государственной Думы обнаружили несколько десятков человек с погашенными судимостями. Чаще всего встречаются кандидаты, ранее судимые за кражу, мошенничество, клевету, разбой, грабеж и нарушение ПДД.

Как пишет газета "Ведомости", кандидатов с судимостями МВД ищет по заказу ЦИКа. Выдвигаться в депутаты не имеют права те, у кого имеется непогашенная или неснятая судимость. Если судимость погашена, выдвигаться можно. Только "Яблоко" и "Правое дело" согласились назвать фамилии судимых кандидатов. В списке "Яблока" изначально было 13 человек, имевших проблемы с законом. Сейчас же таковых осталось только трое. Это Сергей Грачев (дача взятки), Сергей Ковалев (антисоветская агитация и пропаганда), Александр Симон (клевета). У "Правого дела" в числе кандидатов присутствует бывший глава администрации Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиль Бураев. Он подозревался в причастности к убийству Анны Политковской. От ЛДПР в депутаты баллотируется Андрей Луговой, осужденный в 2004 году за организацию неудачного побега менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова.



В списке КПРФ полицейские нашли около 10 человек с погашенными судимостями, в том числе Василия Стародубцева, который проходил по делу о ГКЧП. "Справедливая Россия" исключила из своего списка трех человек. Партия власти "Единая Россия" также исключила из списка троих кандидатов - главу Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко, кремлевского куратора молодежных движений Никиту Иванова и автора идеи о "верховном правительстве" Юрия Шалыганова. Кто из них был судим, в партии сказать отказались.