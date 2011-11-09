Жириновский не откажется от обвинений Лужкова в коррупции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не намерен отказываться от своих обвинений в коррупции по отношению к бывшему мэру столицы Юрию Лужкову. Такое заявление вице-спикер Госдумы сделал в среду в Тверском суде Москвы.



Тверской суд разбирает критические высказывания Жириновского в адрес столичных властей, сделанные политиком в телеэфире. Ранее от своих исков отказались 20 чиновников-заявителей. Отисковых требований отказалось и Правительство Москвы. Жириновский не сдается. В среду политик явился в Тверской суд для участия в процессе по иску бывшего мэра столицы. В своем выступлении Жириновский заявил, что усматривает значительную коррупционную составляющую в действиях московских чиновниках в предшествующие годы и винит в этом Юрия Лужкова, передает РИА Новости. В частности, Жириновский указал на ряд проблем в столичном хозяйстве: на пробки, существование незаконного игорного бизнеса и нецелевую трату бюджетных средств. "Проблем так много, что Сергей Собянин (мэр Москвы) не успел это разгрести", - заявил Жириновский.



Процесс по гражданскому делу начался в августе 2010 года. Тогда Юрий Лужков еще являлся мэром Москвы. Президент РФ Дмитрий Медведев 28 сентября отрешил его от должности, которую он занимал более 18 лет, в связи с утратой доверия.



Ранее стало известно о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков вернулся в Россию. Экс-градоначальник приехал на родину из-за рубежа.﻿