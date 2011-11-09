Во Франции медалью Почета наградили собаку за мужество в борьбе с наркомафией

Во французской Аквитании в среду префект наградил медалью Почета за мужество и преданность собаку полиции Бордо, благодаря которой правоохранительным органам удалось произвести около 2 тыс. арестов наркодиллеров.

Четвероногий полицейский породы малинуа по кличке Альдо служит в полиции с 2006 года, сообщает в среду агентство France Presse.

Собака натаскана на поиск наркотиков. Только за 10 месяцев 2011 года при помощи Альдо было осуществлено 475 арестов, а всего с начала своей службы собака помогла арестовать около 1,7 тысячи преступников.

"Альдо - полицейская собака с поистине выдающейся карьерой. Этот пес оказывает очень большую помощь в обеспечении общественного порядка всем полицейским отделениям Жиронды и области", - заявил префект Аквитании Патрик Стефанини, передаёт РИА Новости.

Имя хозяина Альдо не называется.