Размещение рекламы на асфальте столицы незаконно. Виновные в её появлению будут наказаны, сообщил в среду руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве Владимир Ефимов.

"Этот вид рекламы не является законным. Иным способом, как ее закрашивать, бороться с ней пока сложно", - отметил Ефимов.

Однако, по его словам, правоохранительные органы вправе привлекать тех, кто наносит рекламу на асфальт, за мелкое хулиганство, сообщает РИА Новости.

"Это наиболее действенный способ, пока другого у нас нет", - заключил Ефимов.