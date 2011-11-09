Лужков 15 ноября явится на допрос в качестве свидетеля по делу Банка Москвы

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков 15 ноября собирается явиться на допрос к следователю для дачи показаний в качестве свидетеля по делу "Банка Москвы". В Международном университете в Москве, где Лужков преподает после отставки, сообщили, что экс-градоначальник вернулся в Россию из-за границы и 10 ноября выйдет на работу.

"АН" сообщали, что явка Юрия Лужкова к следователю для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с хищениями в "Банке Москвы", должна была состояться 28 октября. Но Лужков читал лекции за границей.Он заявил, что даст показания в сроки, которые он согласовал с МВД.

Следствие интересовали вопросы, связанные с выкупом правительством Москвы в 2009 году в ходе дополнительной эмиссии акций "Банка Москвы". Лужков неоднократно заявлял, что обязательно явится на допрос по этому делу. Адвокат Лужкова Генри Резник сообщил, что экс-градоначальник согласовал со следствием дату явки в качестве свидетеля - 15 ноября.

Лужков считает вызов на допрос по этому делу "политическим заказом".



В конце 2010 года было возбуждено дело в отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и бывшего первого зама Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы. В конечном итоге, как полагает следствие, эти деньги оказались на счетах компании "Интеко", принадлежавшей тогда супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной.