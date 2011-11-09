Глава инвестфонда Galleon заплатит беспрецедентный штраф в $92,8 млн

Суд Нью-Йорка приговорил главу инвестиционного фонда Galleon миллиардера Раджа Раджаратнама, приговоренного к 11 годам заключения, к уплате беспрецедентного штрафа в 93 миллиона долларов.

Такое решение принял судья нью-йоркского суда Джед Рэкофф, рассмотрев гражданский иск Комиссии по биржам и ценным бумагам к Раджаратнаму. Судья рассмотрел гражданский иск в преюдициальном порядке и отметил, что состояние предпринимателя намного превышает размер штрафов, к которым он был приговорен в рамках уголовного процесса, сообщает pravo.ru.



Кроме того, по уголовному делу об инсайде штраф Раджаратнама составляет $10 млн. Власти США также конфискуют у бизнесмена более $50 млн, заработанных на торговле закрытыми данными, пишет газета The Wall Street Jounral.

В середине октября Раджа-ратнам был признан виновным за мошенничество с ценными бумагами. На момент ареста он обладал состоянием в $1,5 млрд и занимал, по данным журнала Forbes, 236-ю позицию среди 400 богатейших американцев, напоминает РИА Новости. Его обвинили в создании самой крупной в истории инсайдерской схемы, в частности при сделках с акциями Intel, IBM, Hilton, Google.