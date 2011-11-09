Интерпол объявил прокурора Александра Игнатенко в международный розыск

Бывший первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко, проходящий по "игорному делу", объявлен в международный розыск.

Соответствующие материалы направлены в Интерпол, который и объявил Игнатенко в международный розыск", - передает "Интерфакс".

Напомним, Генпрокуратура РФ ранее потребовала от Следственного комитета России, расследующего это резонансное дело, устранить недостатки и после этого поставить вопрос об объявлении в международный розыск одного из главных фигурантов. Подмосковные прокуроры подозреваются в крышевании подпольных казино в городах Московской области.

Генеральный прокурор Юрий Чайка 14 апреля освободил от должности прокурора Московской области Александра Мохова. Первый заместитель Мохова Александр Игнатенко и начальник управления облпрокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью в органах следствия Дмитрий Урумов уволены из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора.