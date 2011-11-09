Выводы Контрольно-счетной палаты столицы о неэффективности городской программы социальной ипотеки не верны, заявил в среду глава Департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы Николай Федосеев.

В конце октября КСП Москвы заявила, что программа "Социальная ипотека", по которой столичные очередники могут взять кредит на приобретение жилья на льготных условиях, является неэффективной. В частности, по словам аудитора палаты Татьяны Юшиной, большинство граждан гасит кредиты в первый год после получения кредита.

Вместе с тем, Федосеев напомнил журналистам на пресс-конференции в РИА Новости, что возглавляемый им департамент жилищной политики и жилищного фонда входит в число ведомств, которые курирует заммэра Москвы по социальной политике Людмила Швецова.

"Перед нами никогда не ставили задачу обеспечить рыночную эффективность программ. Речь идет о социально незащищенных категориях москвичей", - подчеркнул он.

"Социальная ипотека" - одна из основных городских жилищных программ, позволяющих улучшить жилищные условия москвичей-очередников с помощью возмездных механизмов. Основным партнером столицы в рамках программы является КБ "Московское ипотечное агентство", 100% которого принадлежат городу.