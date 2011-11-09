Юрий Лужков вернулся в Россию из-за рубежа

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков вернулся в Россию. Экс-градоначальник приехал на родину из-за рубежа. В Международном университете в Москве, где Лужков преподает после отставки с поста главы города, сообщили, что 10 ноября он выйдет на работу, передает Интерфакс.

Ранее адвокат Юрия Лужкова Генри Резник сообщал, что 15 ноября он собирается явиться на допрос к следователю для дачи показаний в качестве свидетеля по делу Банка Москвы. Явка бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова к следователю должна была состояться 28 октября. 28 октября Лужков не явился к следователю и заявил, что даст показания в сроки, которые согласовал с МВД.

Напомним, Юрий Лужков, бывший главой города в течение 18 лет, был досрочно отправлен в отставку с поста мэра Москвы в сентябре 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева в связи с утратой доверия. В конце того же года следственный департамент МВД возбудил дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы.

Лужков заявил что поглощение "Банка Москвы" было ошибкой.