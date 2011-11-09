Юрий Лужков вернулся в Россию из-за рубежа
9 ноября 2011, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков вернулся в Россию. Экс-градоначальник приехал на родину из-за рубежа. В Международном университете в Москве, где Лужков преподает после отставки с поста главы города, сообщили, что 10 ноября он выйдет на работу, передает Интерфакс.
Ранее адвокат Юрия Лужкова Генри Резник сообщал, что 15 ноября он собирается явиться на допрос к следователю для дачи показаний в качестве свидетеля по делу Банка Москвы. Явка бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова к следователю должна была состояться 28 октября. 28 октября Лужков не явился к следователю и заявил, что даст показания в сроки, которые согласовал с МВД.
Напомним, Юрий Лужков, бывший главой города в течение 18 лет, был досрочно отправлен в отставку с поста мэра Москвы в сентябре 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева в связи с утратой доверия. В конце того же года следственный департамент МВД возбудил дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы.