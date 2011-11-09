Ватикан рекомендует священникам добавить в проповеди библейских скандалов

В Ватикане председатель Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази призвал католических священников идти в ногу со временем и "скандалить" в СМИ и Интернете.

Он рекомендует им отвечать интересам современного общества, которое привыкло к более дерзкой подаче информации на телевидении и в Интернете.

Чтобы избавиться от "унылости" в проповедях, председатель Папского совета предлагает выбирать для них более яркие истории, описанные в библейских преданиях, и отойти от "скучного" формата проповедей, сделав их более "скандальными", пишет Daily Mail.

Кроме того, Дж.Равази призывает не сбрасывать со счетов социальные сети, где, по его мнению, также можно проповедовать слово Божие, сообщает RBK.