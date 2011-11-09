Верховный суд России вернется к делу о ДТП на Ленинском в Москве

Президиум Верховного суда РФ сегодня рассмотрит ряд процессуальных моментов, связанных с делом о ДТП на Ленинском проспекте Москвы, которое получило широкий общественный резонанс.



25 февраля 2010 года служебный автомобиль «Мерседес» вице-президента «ЛУКойла» Анатолия Баркова столкнулся в районе площади Гагарина на Ленинском проспекте с «Ситроеном», в котором находились два известных врача-акушера — Ольга Александрина и Вера Сидельникова. Александрина погибла на месте происшествия. Вера Сидельникова скончалась в больнице. Топ «ЛУКойла» Барков получил легкие травмы.



Следствие пришло к выводу, что в аварии была виновата Ольга Александрина. Дело было закрыто в связи с ее смертью. Но Конституционный суд признал это незаконным, поскольку с закрытием дела были не согласны родственники погибшей. Они просят назначить повторные экспертизы и проверить выживших в аварии на детекторе лжи.



