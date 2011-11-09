В Пловдиве ПТУ имени Ленина переименуют в честь основателя Apple Стивена Джобса

Пловдивскую профессиональную гимназию в Болгарии решено назвать в честь революционера в сфере IT-технологий Стива Джобса. Ранее гимназия была электротехникумом и носила имя "вождя мировой революции" Владимира Ленина.

Смена названия будет приурочена к 50-летию учебного заведения.

В гимназии электротехники и электроники получают среднее специальное образование по таким специальностям, как "компьютерные технологии" и "микропроцессорная техника". Поступить в нее можно после окончания шести либо семи классов средней болгарской школы, сообщают болгарские СМИ, передаёт RBC.

Напомним, сооснователь и экс-глава Apple Стивен Джобс скончался на 57-м году жизни.

Под руководством. Джобса были выпущены наиболее успешные продукты Apple - плеер iPod, cмартфон iPhonе, планшет iPad. У него получилось превратить эти бренды в культ, в объект поклонения.

Первая официальная биография Стивена Джобса, написанная Уолтером Исааксоном поступила в США в продажу в конце октября.. А в Голливуде намерены снять фильм об изобретателе культовых гаджетов iPhone и iPad.