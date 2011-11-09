Вячеслав Шпорт поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
9 ноября 2011, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил с профессиональным праздником накануне Дня сотрудника органов внутренних дел России ветеранов и работников полиции.
В этом году исполняется 10 лет со дня образования Главного управления министерства внутренних дел РФ по Дальневосточному федеральному округу.
Шпорт отметил успехи в борьбе с преступностью. «Низкий поклон родственникам сотрудников, погибших при несении службы. Сегодня наши граждане знают, что они защищены законом. Судя по статистике, с каждым годом ситуация на улицах становится безопаснее, снижается число разбойных нападений и грабежей. В этом ваша немалая заслуга. Спасибо за службу от жителей, от имени Правительства края», - отметил в своем выступлении глава региона. Вячеслав Шпорт вручил благодарственные письма и памятные подарки отличившимся сотрудникам Главного Управления МВД РФ по ДФО, сообщает РИА «АмурПРЕСС».
Глава края пожелал здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.