Вячеслав Шпорт поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил с профессиональным праздником накануне Дня сотрудника органов внутренних дел России ветеранов и работников полиции.

В этом году исполняется 10 лет со дня образования Главного управления министерства внутренних дел РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Шпорт отметил успехи в борьбе с преступностью. «Низкий поклон родственникам сотрудников, погибших при несении службы. Сегодня наши граждане знают, что они защищены законом. Судя по статистике, с каждым годом ситуация на улицах становится безопаснее, снижается число разбойных нападений и грабежей. В этом ваша немалая заслуга. Спасибо за службу от жителей, от имени Правительства края», - отметил в своем выступлении глава региона. Вячеслав Шпорт вручил благодарственные письма и памятные подарки отличившимся сотрудникам Главного Управления МВД РФ по ДФО, сообщает РИА «АмурПРЕСС».



Глава края пожелал здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.