Самое высокое в мире колесо обозрения может появиться в Москве

Колесо обозрения высотой 220 метров может появиться в Москве. Сейчас самым высоким аттракционом в мире является Singapore Flyer высотой 165 метров, открытый в Сингапуре в 2007 году, а London Eye в Лондоне достигает 135 метров.

Глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, ранее директор парка Горького, Говорил, что рассматривается возможность установки в парке нового колеса обозрения. Проект аттракциона с рабочим названием "Московский вид" уже разработан, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на высокопоставленный источник в мэрии столицы.

Москва рассматривает три возможных места для размещения аттракциона - возле цирка на проспекте Вернадского, на ВВЦ и в парке Горького. Проект с рабочим названием "Московский вид" нестандартен: колесо обозрения высотой 220 метров планируется построить без внутренних спиц, а кабинки будут передвигаться по специальным рельсам. Сейчас мэрия разрабатывает программу развития туризма в столице до 2016 года стоимостью 135 миллиардов рублей.