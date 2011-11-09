Сергей Мавроди рекламирует свою финансовую пирамиду МММ уже в Эстонии (ВИДЕО)

Скандально известный основатель МММ Сергей Мавроди вновь начал рекламировать свою финансовую пирамиду. Он добрался до Эстонии.

Мавроди традиционно обещает потенциальным вкладчикам огромные проценты и возможность разбогатеть практически мгновенно. Многометровый плакат, на котором изображен человек, возлегающий на пирамиде из монет, появился в таллиннском районе Ласнамяэ. Район спальный и жители здесь, в основном, русскоговорящие. Должно быть, деятельность Мавроди и МММ они помнить должны.

Ирина Каблукова первая из эстонских журналистов взялась за расследование. Написала в МММ письмо. Ей ответили: с грамматическими ошибками, по-русски, но латиницей. В общем, смысл понятен. Финансовую пирамиду МММ теперь называют кассой взаимопомощи. Средства предлагают вкладывать с помощью электронных платежей, передает Вести.ру. Постановление с требованием немедленно убрать щит отправили фирме, разместившей рекламу. Руководитель фирмы объясняет, что всего лишь выполнял заказ частного лица.

Мавроди ранее в России записал видеообращение о создании новой МММ-2011.