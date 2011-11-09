Дмитрий Медведев подписал закон, уточняющий порядок УДО

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправки в Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, уточняющие порядок досрочного освобождения осужденных.



Федеральный закон уточняет порядок досрочного освобождения осужденных, в том числе при поступлении в исполняющее наказание учреждение судебного решения, не вступившего в законную силу.



В новой редакции части пятой статьи 173 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусматривается, что, если поступившее постановление суда о досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания не вступило в законную силу и не было обжаловано, освобождение от отбывания наказания производится утром дня, следующего за днем истечения срока его обжалования в кассационном порядке.



Также уточняется порядок освобождения в случаях помилования осужденных и амнистии, сообщает пресс-служба Кремля.



В уголовно-процессуальное законодательство вносятся изменения, касающиеся освобождения осужденного из-под стражи или от отбывания наказания при принятии такого решения судами кассационной и апелляционной инстанций.



Закон был принят Госдумой 20 октября и одобрен Советом Федерации 26 октября 2011 года.