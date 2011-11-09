Обнаружен затонувший во время войны с Японией броненосец «Петропавловск»

Российский броненосец «Петропавловск», подорвавшийся на мине и затонувший в Желтом море во время русско-японской войны 31 марта 1904 года, обнаружен на морском дне вблизи Люйшунькоу (бывший Порт-Артур).

Броненосец «Петропавловск» являлся флагманом 1-й Тихоокеанской эскадры. Вместе с броненосцем погибли вице-адмирал Степан Макаров, художник-баталист Василий Верещагин, сотни офицеров и матросов. Гибель корабля и потеря находившегося на нем вице-адмирала Макарова стали трагедией для русского флота.

Весной 2008 года научно-поисковая экспедиция Тихоокеанского флота планировала направиться к берегам Китая на поиски останков затонувшего броненосца «Петропавловск». В поисках броненосца принимал участие поисковый центр Тихоокеанского флота «Искра».

Броненосец «Петропавловск» был хорошо сбалансированным кораблем. На момент спуска он был одним из наиболее мощных в своем классе в мире, но затянувшаяся достройка привела к тому, что броненосец реально вступил в строй одновременно с более современными кораблями, передает ИТАР-ТАСС.



«Петропавловск» был создан в то время, когда прогресс в области военного кораблестроения шел очень быстро, в результате чего его конструкция отражала новейшие достижения в технике, но в то же время имела немало уже устаревших элементов.