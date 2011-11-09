В Хабаровске крае будет создана аквакультура по выращиванию приморского гребешка

В Хабаровском крае исполнение целевой программы по воспроизводству водных биологических ресурсов края провалилось по вине федерального центра. Регион получил только 1,5% средств, запланированных на этот год.

Комитет рыбного хозяйства МПР Хабаровского края накануне обсудил ход реализации целевой программы "Воспроизводство водных биологических ресурсов до 2020 года на территории Хабаровского края".

В рамках программы в 2011 году планировалось строительство 12 рыбозаводов, в том числе пяти за счет средств федерального бюджета и семи частных объектов. Предусмотрено создание аквакультуры по выращиванию приморского гребешка в прибрежной зоне Татарского пролива.

На реализацию мероприятий по программе в 2011 году планировалось выделение финансовых средств в объеме 917 миллионов рублей, а фактические расходы по итогам 10 месяцев составили 13 миллионов рублей или 1,5 % годовой суммы, отметил председатель комитета Сергей Рябченко.

Низкое исполнение обусловлено значительным сокращением финансирования из федерального бюджета ФГБУ "Амуррыбвод" на строительство рыборазводных заводов. Объем средств на строительство осетрового рыбозавода в Николаевском районе в 2012 году при прогнозном показателе в 518 миллионов, утвержден в сумме 94 миллиона рублей.

Финансирование по другим объектам приостановлено до 2014 года, сообщает РИА АмурПРЕСС.

Власти края ищут выход из тупика: в 2012 года из регионального бюджета будет выделено 7,6 миллиона рублей на субсидии предприятиям, осуществляющим воспроизводство рыбных ресурсов, на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам банка, а так же на приобретение племенного материала и оборудования заводов.