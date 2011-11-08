Минздрав обсудил 10 формул расчета пенсии

Министерство здравоохранения и социального развития обсудило более 10 формул расчета пенсии. При этом ведомство склоняется только к двум из них, заявил заместитель Татьяны Голиковой Юрий Воронин.



По его словам, реально существуют только две формулы расчета пенсии. Первая из них - сохранение системы условно накопительных счетов, в которых пенсионные права работающего измеряются отчислением в Пенсионный фонд России (ПФР) его работодателя. Об этом сообщает BFM.ru. Вторая возможная формула - возвращение к системе, действующей до 2002 года, в которой большой вес при расчете суммы пенсии имеет стаж.



1 ноября глава ведомства Татьяна Голикова заявила, что к 2020 году среднегодовой размер трудовой пенсии в РФ может вырасти почти в 2 раза. По ее данным, размер социальной пенсии также возрастет вдвое, и относительно прожиточного минимума он увеличится на 108%.