На Триумфальной площади за несогласованную акцию задержали более 20 человек

В Москве за попытку проведения несанкционированной акции задержаны более 20 человек. Сотрудники полиции задержали более 20 активистов на Триумфальной площади, сообщает ГУ МВД России по Москве.



В настоящее время с задержанными проводятся процессуальные действия в соответствии с законодательством РФ, передает Интерфакс. Факт задержания подтвердил представитель незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин. Во вторник оппозиционеры пришли на Триумфальную площадь с полотном, на котором написан лозунг: "Выборы без оппозиции - преступление!".