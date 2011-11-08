Полиция усиливает меры безопасности во вторник вечером в центре Москвы

В Москве полиция во вторник усиливает меры безопасности в центре столицы. Несколько автобусов и КАМАЗов с надписью "Полиция" прибыли в район Триумфальной площади, куда собираются прийти оппозиционеры, несогласные с предстоящими парламентскими выборами. В

районе памятника Владимиру Маяковскому запрещена парковка на улицах, прилегающих к Триумфальной площади. На Садовой-Триумфальной улице и со стороны Оружейного переулка ведется эвакуация автомобилей. В районе Триумфальной площади дежурят автомобили дорожно-патрульной службы.

На Триумфальной площади каждый вторник проходят несогласованные с властями города акции оппозиции, протестующей против безальтернативных выборов. Там же около памятника Маяковскому 31 числа каждого месяца проходят акции движения "Стратегия-31" в поддержку свободы собраний.