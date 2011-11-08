В Петербурге жителей Петроградки предупредили о предстоящем блэкауте

В Петербурге в среду, 8 ноября, в 18-ти зданиях Петроградского района на 7 часов отключат электричество. С утра и до вечера света не будет в жилых зданиях на Малом и Большом проспектах Петроградской стороны, Ждановской и Съезжинской улицах, улице Красного Курсанта, передает Росбалт.

В администрации Петроградского района пояснили, что отключение электроэнергии связано с плановыми работами по реконструкции трансформаторной подстанции на Красного Курсанта. Ее переделывают для повышения надежности электроснабжения гимназии № 610. В самой гимназии электричество не отключат.