МИД РФ считает негуманным приговор российскому летчику в Таджикистане

В МИД России считают несправедливым и негуманным приговор двум летчикам российской авиакомпании, которых суд в Таджикистане признал виновными в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил полетов.

"Мы будем бороться за своего гражданина и своего соотечественника всеми доступными в нашем арсенале средствами", - заявил советник посольства РФ в Таджикистане Дмитрий Кабаев. В официальное заявлении МИД РФ отмечается, что "обвинительное заключение построено по сути на домыслах и необоснованных предположениях".

Во вторник суд в городе Курган-Тюбе приговорил пилотов компании "Rolkan Investmens Ltd", россиянина Владимира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Суд над летчиками начался в октябре текущего года. Под следствием пилоты находились с 12 марта, когда их арестовали после посадки в аэропорту Курган-Тюбе.

Два самолета Ан-72 "Rolkan Investmens Ltd" возвращались из Кабула, куда они регулярно выполняли полеты по заказу гуманитарных организаций. Рудекно и Садовничий утверждали, что у них была устная договоренность о транзитной посадке и дозаправке с авиационными властями Таджикистана. Но в посадке им было отказано.

Летчики запросили экстренную посадку, так как они опасались, что авиатоплива на обратный полет в Кабул им не хватит. Власти Таджикистана заявляли, что самолеты не имели права пересекать границу республики. На борту одного из Ан-72 обнаружили авиационный двигатель, который был объявлен контрабандой. Всех летчиков держали под домашним арестом. 12 мая членов экипажа отпустили на свободу, а командирам предъявили обвинения.

Гособвинение требовало приговорить летчиков к 13 годам лишения свободы.