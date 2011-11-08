Жуков: Правительство не намерено пересматривать прогноз по безработице

Правительство России не намерено пересматривать прогноз по уровню безработицы на 2012 год, заявил вице-премьер Александр Жуков. В прогнозе заложено снижение уровня безработицы до 6,6% экономически активного населения.



"Пока не будем. Пересматривать прогноз нет никаких оснований", - цитирует Жукова "Вести.ру". Что касается долговых проблемах европейских стран, то здесь вице-премьер отметил, что на России они пока не отразились. "У нас таких проблем нет в стране сейчас. У нас 10-11 лет назад такие проблемы были, сейчас мы уже ученые, у нас есть резервы большие", - сказал Жуков. По его словам, если будет развиваться долговой кризис Греции, Италии, Испании, то это может сказаться на общем состоянии мировой экономики. "И тогда так или иначе отразится и на России", - отметил вице-премьер.



